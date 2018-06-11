Пестрые стены и купола-фильтры: как выглядит мусоросжигательный завод в Вене

Мусоросжигательный завод Шпиттелау с золотистыми сферическими куполами, высокой башней-трубой и пестрыми стенами построен по проекту известного архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.

Фотографиями здания на странице в Facebook поделилась Анна Аблицова.

"Так выглядит мусоросжигательный завод в Вене. По-моему, отличный кейс, как серое здание превратить в местную достопримечательность", - написала она.

Анна Аблицова

Анна Аблицова

Зеркальные шары на трубах выполняют не просто функцию декора, но и являются эффективными фильтрами, удаляющими из дыма тяжелые металлы, диоксид серы и кислоты.

Анна Аблицова

Завод может утилизировать 265 000 тонн мусора ежегодно. Электроэнергию для своих нужд он вырабатывает самостоятельно. Кроме этого, он подает тепло в 60000 венских квартир.

Анна Аблицова

Завод Шпиттелау стал органичным элементом городского пейзажа, образцом высоких экологических стандартов и популярным туристическим объектом. В вестибюле здания часто проводятся художественные выставки, а во дворе каждое лето проходят фольклорные фестивали.

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