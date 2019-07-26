Пэрис Хилтон замахнулась на украинский курорт: что известно

Американская светская львица и наследница самой большой в мире сети отелей Пэрис Хилтон планирует купить украинский комплекс "Деренивская Купель" на Закарпатье.

По данным Укринформ, звезда собирается провести в Украине конкурс красоты мирового масштаба, а это живописное место может стать для него площадкой.

Уточняется, что команда Хилтон несколько недель ведет диалог о покупке комплекса, расположенного в 20 километрах от Ужгорода. Ожидается, что сделка должна быть закрыта к концу лета 2019 года.

В 2020 году "Деренивская Купиль" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

Пэрис Хилтон хочет отель в Закарпатье

По данным издания, Пэрис впервые узнала о санатории весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове. В ноябре того же года они расстались, но идея о покупке комплекса сохранилась.

"Деренивская Купель" предлагает гостям 130 номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис". На ее территории есть аква-зона, развлекательный центр и SPA-комплекс "Серебряные Термы", а также дендропарк.

Комплекс "Ирис" derenivska-kupil.ua

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, светская львица Пэрис Хилтон в конце марта 2018 года посетила Украину. Американская звезда приехала во Львов на церемонию открытия "Гранд отеля" с бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине

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