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Пассажиров эвакуировали: в Нью-Йорке грузовик с фекалиями протаранил самолет

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В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержали рейс авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Денвер после того, как в самолет врезался грузовик с фекалиями.

Как сообщает Fox News, лайнер Airbus A321 готовился к взлету, когда машина протаранила нижнюю часть фюзеляжа.

По данным издания, пассажирам пришлось экстренно покинуть самолет, пока машину не извлекли. Представители аэропорта не установили причину столкновения.

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Сообщается, что ни пассажиры, ни водитель грузовика с отходами не пострадали. Уточняется, что подобное происшествие уже случалось несколько месяцев назад в другом аэропорту Нью-Йорка.

В частности, в октябре бензовоз попал в крыло самолета American Airlines, на борту которого находилось почти 200 пассажиров.

Пассажиров эвакуировали: в Нью-Йорке грузовик с фекалиями протаранил самолет

Daily News

Пассажиров эвакуировали: в Нью-Йорке грузовик с фекалиями протаранил самолет

Daily News

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" 11 января экстренно приземлился самолет из Шарм-эль-Шейха в Запорожье.

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Место
СШАНью-Йорк
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Chesser Melanie
Chesser Melanie
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