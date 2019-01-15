Пассажиров эвакуировали: в Нью-Йорке грузовик с фекалиями протаранил самолет

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержали рейс авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Денвер после того, как в самолет врезался грузовик с фекалиями.

Как сообщает Fox News, лайнер Airbus A321 готовился к взлету, когда машина протаранила нижнюю часть фюзеляжа.

По данным издания, пассажирам пришлось экстренно покинуть самолет, пока машину не извлекли. Представители аэропорта не установили причину столкновения.

Сообщается, что ни пассажиры, ни водитель грузовика с отходами не пострадали. Уточняется, что подобное происшествие уже случалось несколько месяцев назад в другом аэропорту Нью-Йорка.

В частности, в октябре бензовоз попал в крыло самолета American Airlines, на борту которого находилось почти 200 пассажиров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" 11 января экстренно приземлился самолет из Шарм-эль-Шейха в Запорожье.

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