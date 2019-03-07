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Пассажир самолета взбесил пилота глупой молитвой

2.8тЧитать материал на украинском

Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе.

Из-за поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера, сообщает пакистанский телеканал Geo News.

Пассажир самолета взбесил пилота глупой молитвой

corrosion.ru.net

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Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился. Его причитания вызвали панику среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море. Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, но медикам не удалось его спасти.

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