Пассажир самолета взбесил пилота глупой молитвой

Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе.

Из-за поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера, сообщает пакистанский телеканал Geo News.

corrosion.ru.net

Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился. Его причитания вызвали панику среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море. Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, но медикам не удалось его спасти.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!