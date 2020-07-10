Пандемия может стать крахом для курортов Турции и Египта, – Комаровский

Дарья Дурова Новости 20:31, 10.07.2020

Популярным среди туристов странам, в частности Турции и Египту, грозит серьезный удар по этому бизнесу, если кто-то из отдыхающих заразится там COVID-19 и умрет.

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Об этом в интервью каналу "Politeka Online" заявил доктор Евгений Комаровский. Видео было опубликовано на YouTube-канале украинского врача-педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Эксперт не советовал отказываться от поездок в отпуск за границу людям, которые находятся вне зоны риска

"Вы не будете в Турции или Египте рисковать больше, чем в Украине. Это совершенно однозначно. Более того, если вас вдруг скрутит и вы заболеете, то шансов на адекватную помощь в Турции не меньше, чем в Украине", – отметил он.

Врач сказал, что у него "большие сомнения" по поводу правильной помощи в Египте. "Но вы же поймите, что если не дай бог кто-то из тех, кто приехал отдыхать в Турцию, заболеет коронавирусом и умрет, это будет крах туристического бизнеса на сезон", – добавил Комаровский.

По его словам, "если кто-то там заболеет, то турецкая система здравоохранения будет его облизывать и лечить изо всех вообще возможных сил", лишь бы пациент был в порядке.

Евгений Комаровский также пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин.

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