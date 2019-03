Озеро в Мельбурне стало розового цвета: в чем причина

Соленое озеро в парке Уэстгейт, которое находится в Мельбурне, изменило цвет. Так, внезапно водоем стал розовым. Такое происшествие шокировало местных жителей и они начали обвинять в случившемся промышленные предприятия, которые могли слить в озеро ядовитые отходы.

Ученые успокоили граждан и объяснили причину такого явления. Как оказалось, необычный цвет водоема обусловлен цветением водорослей, которые вырабатывают бета-каротин, пишет AFP.

twitter.com/AFP

Fancy a drink?



A lake near Melbourne has turned a vivid pink thanks to algae in the water reacting to increasing levels of salt and recent hot weather



📷 @WillyWestAFP pic.twitter.com/A1I3iHzMj3 — AFP news agency (@AFP) March 4, 2019

That special time of the year where Westgate Park’s pink algae lake is retweeted around the world. This was a wasteland before being transformed by volunteers. @theheraldsun @cityofmelbourne @latimes pic.twitter.com/jmKBI54z6x — Brian Wilson (@ietsystems) February 20, 2019

Its that time of the year again the insta-famous salt lake in Westgate Park, in Port Melbourne below the Westgate Bridge, has turned bright pink again due to a perfect mix of high temperatures, sunlight and low rainfall. 💕



More info https://t.co/fTHl9YMRDa@Parks #pinklake pic.twitter.com/7IV8tbSs22 — Melbourne with Kidz (@Melbourne_Kidz) February 16, 2019

Как ране писал OBOZREVATEL, посетители Йосемитского национального парка в американском штате Калифорния наблюдали уникальное природное явление – "огненный водопад". Иллюзия потока лавы возникает благодаря отражению лучей заходящего солнца в воде. Этот водопад также называют "Лошадиный хвост" (Нorsetail Fall) из-за его необычного вида. Он находится на восточном склоне горы Эль-Капитан, а его высота составляет 650 метров.

