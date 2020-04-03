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3 апреля • обновлено в 20:58
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Озеро с "шампанским" и домики хоббитов: Антон Птушкин назвал уникальные факты о стране-мечте Новой Зеландии

1.4т
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Известный путешественник Антон Птушкин рассказал уникальные факты о стране-мечте Новой Зеландии.

В новом выпуске тревел-шоу "Большие выпуски с Антоном Птушкиным" на канале 1+1 ведущий побывает в городе, который первым в мире встречает рассвет, заедет в регион, где делают лучший Совиньон Блан, и покажет зрителю Новую Зеландию такой, какой ее видят на самых красивых картинках. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Антон Птушкин

Антон Птушкин

Пресс-служба 1+1

Топ-5 фактов про Новую Зеландию

Страна-мечта для истинных фанатов трилогии "Властелин колец"

Свое знакомство со страной Антон начнет с места, которое связанное с "Властелином колец" – деревню Хоббитон. Это настоящая съемочная площадка, где до сих пор осталось множество аутентичных предметов, связанных с фильмом. Там украинский тревел-документалист проинспектирует домики хоббитов, выпьет эль в хоббитском трактире и почувствует себя настоящим великаном среди сотен миниатюрных вещей.

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Пресс-служба 1+1

Родина самого большого извержения вулкана

Фактически по всей территории Новой Зеландии расположены вулканы. При том не только бывшие, но и активные. Один из самых интересных фактов о вулканах в Новой Зеландии – это родина самого большого извержения за последние 70 тысяч лет. А 27 тысяч лет назад в результате извержения супервулкана здесь образовалось озеро впечатляющих масштабов –Таупо.

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Пресс-служба 1+1

Озеро с "шампанским"

Путешествуя по Новой Зеландии, Птушкин также покажет десятки удивительных природных локаций. Но одна из самых уникальных из них – озеро "Champagne Pool", то есть бассейн с шампанским. Назвали его так, потому что вода здесь пузырится из-за углекислого газа, что очень похоже на шампанское.

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Пресс-служба 1+1

Мировая столица экстремальных активностей

Одна из причин, почему люди приезжают в Новую Зеландию – сотни видов экстремальных активностей. Для любителей адреналиновых приключений здесь есть все – рафтинг, параглайдинг, кайтсерфинг, достаточно необычные виды спорта спитбот и блокард, а также одна из лучших трасс для маунтинбайкинга в мире. Невозможно приехать в эту страну и не испытать на себе хотя бы одну из экстремальных активностей, что и попытается сделать Антон Птушкин.

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Пресс-служба 1+1

Самый длинный топоним в мире

Во время своих новозеландскихприключений путешественник побывает в городе Вакареварева. Но самое странное, что здесь можно встретить – это название холма, состоящие из 92-х букв. Именно оно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный топоним в мире.

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Пресс-служба 1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путешественник Антон Птушкин рассказал неизвестные факты об уникальном государстве-материке Австралии.

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Автор
Кристина Долматова
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