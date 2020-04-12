Отпуска в июле-августе не будет? В ЕС сделали тревожное заявление для туристов

Мария Дидык Новости 14:11, 12.04.2020

Туристам не рекомендуют бронировать места для отдыха летом. Это связано с распространением коронавируса.

Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пока специалисты не могут точно сказать, как вирус будет вести себя в июле и августе, пишет "Апостроф".

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала она.

При этом фон дер Ляйен прогнозирует, что вакцина от вируса может стать доступной только к концу года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ближайшие месяцы не стоит ждать открытия границ между странами, даже если пандемия коронавируса пойдет на спад. Как заявил в программе "Бацман" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, международный туризм может возобновиться где-то через год.

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