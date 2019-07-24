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Отменены сотни рейсов: в крупнейшем аэропорту Европы застряли тысячи туристов

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В Амстердаме застряли тысячи туристов в крупнейшем аэропорту Европы Схипхол из-за задержки рейсов, которые стали следствием проблемы с заправкой самолетов.

По данным AP, компания Aircraft Fuel Supply, которая поставляет топливо, столкнулась с неисправностью в своей системе.

"Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки", – сказано в сообщении.

Аэропорт Схипхол

Аэропорт Схипхол

Википедия

В связи с проблемами из-за топлива свыше 180 рейсов были отменены и около 400 были задержаны. Поставщик услуг по заправке самолетов начал решать проблему, однако сколько времени понадобится, чтобы устранить неполадки, не уточняется.

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Проблемы начались приблизительно в 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву). По словам официального представителя аэропорта, найти альтернативного поставщика авиационного топлива в настоящее время не представляется возможным.

Пассажирам рекомендуется проверить, не задерживается ли их рейс, если они собрались вылетать из этого аэропорта. Схипхол занимает пятое место на континенте по объемам пассажиропотока.

Туризм

Туризм

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, 27 июня также был задержан рейс авиакомпании Wizz Air Киев-Ларнака (Кипр) из-за сообщения о "минировании", которого не было. Это привело к бунту пассажиров.

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Место
Нидерланды Амстердам
Теги
задержан рейс туризм путешествия
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Сало Уронили
Сало Уронили
-------------3. Аэропорт Схипхол, Амстердам, Нидерланды-------------------------------------- --------2. Аэропорт Шарль-де-Голль, Париж, Франция------------------------------------------- 1. Аэропорт Хитроу, Лондон, Великобритания----------------------------------------------------
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