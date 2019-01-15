Отменены сотни рейсов: в аэропортах Германии пройдут массовые забастовки

Во вторник, 15 января, в восьми крупнейших аэропортах Германии пройдут так называемые предупредительные забастовки работников служб безопасности: к ним присоединятся сотрудники портов Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена.

Как пишет DW со ссылкой на местный источник, около 23 тысячи работников выступили с требованием поднять им зарплату до 20 евро в час. Запланированные мероприятия вынудили аэропорты отменить сотни рейсов.

Фото: rijeka-airport.hr

Согласно приведенной информации, в аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00:00 по местному времени (01:00 по Киеву) и продлится сутки. В Лейпциге персонал, который отвечает за безопасность, намерен приостановить работу с 4:00 до 18:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Эрфурте - с 6:00 до 22:00, во Франкфурте-на -Майне - с 2:00 до 20:00.

Новости Пассажиропоток аэропортов Украины достиг исторического рекорда

Протестующие требуют повысить им зарплату и настаивают на введении единой федеральной тарифной сетки, которая предусматривает оплату 20 евро за один час работы. Насколько известно, на данный момент работодатели соглашаются повысить зарплаты только на 6,4%, но митингующие это предложение отвергли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, туристы попали в жуткую историю в самолете. Пассажиры авиакомпании Air New Zealand провели два часа на борту самолета с телом погибшего мужчины. Лайнер следовал из Гонконга в Окленд, но был вынужден совершить посадку в австралийском аэропорту Кэрнс.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!