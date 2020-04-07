Отдых в Турции станет дешевле для туристов после карантина: подробности

Турецкие власти не будут вводить налог на проживание в отелях до ноября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Таким образом в стране планируют восстановить потоки путешественников после отмены ограничений и открытия границ. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью порталу Emlak365.

Фото: mart-travel.kz

"Правительство разработало в рамках борьбы с коронавирусом "дорожную карту", в соответствии с которой предусмотрены шаги по экономической поддержке бизнеса и граждан в этот сложный период вынужденного бездействия. В частности, до ноября переносится введение налога на проживание в отелях", – сказал он.

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