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7 апреля • обновлено в 23:20
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Отдых в Турции станет дешевле для туристов после карантина: подробности

2.4т
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Турецкие власти не будут вводить налог на проживание в отелях до ноября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Таким образом в стране планируют восстановить потоки путешественников после отмены ограничений и открытия границ. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью порталу Emlak365.

Отдых в Турции станет дешевле для туристов после карантина: подробности

Фото: mart-travel.kz

"Правительство разработало в рамках борьбы с коронавирусом "дорожную карту", в соответствии с которой предусмотрены шаги по экономической поддержке бизнеса и граждан в этот сложный период вынужденного бездействия. В частности, до ноября переносится введение налога на проживание в отелях", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 6 апреля вступает в силу ряд новаций от Кабмина, которые усиливают карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Темы
Коронавирус Отдых
Место
Турция
Тег
карантин
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Гоша Злой
Гоша Злой
их это вряд ли спасет... скидки будут в 70% точно
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