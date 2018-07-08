Отдых в США: сколько стоит и где жить

Если вы хотите приобщиться к мировому кинематографу в Голливуде, посмотреть на знаменитую тюрьму "Алькатрас" и полюбоваться мостом The Golden Gate, отправляйтесь в Калифорнию. Это проще, чем кажется.

Одно из важнейших составляющих любого путешествия - бюджет.

Сколько стоит перелет, проживание, питание и какие скрытые налоги придется учесть, пишет "Veterdoit".

Перелет

Средняя цена перелета из Украины – $500-700 в обе стороны. Если купить билеты заранее, можно сэкономить до $50.

Проживание

В Сан-Франциско ночь в дешевом отеле обойдется в $70, средняя цена – $180-300. Спальное место в апартаментах обойдется в $35, отдельная комната – от $50. Хостел – от $69.

Аренда автомобиля

Цены на малолитражные автомобили или седаны стартуют от $300 за неделю аренды.

Но в США есть платные дороги и автобаны, поэтому стоит это учесть, и при необходимости, купить "безлимитный проезд" за $50 в месяц.

Цена топлива варьируется в диапазоне $0,83-1 за литр. При этом в США действует английская система мер, и бензин продается, соответственно, галлонами (1 галлон = 3,78 л).

Питание

Средний чек в ресторанах Калифорнии – от $20 до $50. Уличная еда – $5-10 Кофе – $ 2-4.

Развлечения

За проезд в Национальный парк на своем авто придется заплатить минимум $30. Билет в музей стоит от $5.

Налоги

В Калифорнии действуют налоги в размере до 14% на все расходы. Поэтому к любым ценам добавляйте 14%, чтобы точно знать, сколько придется заплатить.

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