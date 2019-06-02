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Отдых на море: названы любимые страны украинцев

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Украинцы в начале летнего сезона активно планируют свои отпуска. Безусловным лидером летнего туристического направления является Турция, а также три страны Евросоюза.

Любимые места украинцев для зарубежного летнего отдыха назвал в эфире ObozTV вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

"Турция каждый год первая по объему продаж и перевозок, но в этом году она очень выросла в цене. Они перешли на евро, и отельеры подняли цены на свои услуги, потому что есть спрос. Турция по своей ценовой категории сравнялась с популярными европейскими курортами. В любом случае, Турция лидирует, качество отдыха и отелей достаточно хорошее", – пояснил он.

Дереза также сообщил, что в связи с безвизом с ЕС украинцы расширяют географию своих поездок и все больше путешествуют по Европе. Этот тренд подхватывают туроператоры, ставя чартерные рейсы на популярные курорты.

"Из топовых направлений это Испания – как материковая, так и Мальорка, Тенерифе; это Греция – материковая, островные курорты Крит, Родос, Корфу; Италия – Римини, Марке. Италия популярна, потому что там хорошая экскурсионка. Это три топ-страны", – рассказал он.

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Дереза также отметил, что довольно большой популярностью у украинцев пользуются курорты Грузии и объяснил, в чем разница между турецким отдыхом на море и грузинским.

"В Турции построено по принципу – приезжаете в отель, там большая территория, есть вся инфраструктура для отдыха и у вас олл-инклюзив. Шезлонги, зонтики, питание, фитнес – все входит в стоимость. Вы проводите весь свой отдых в отеле, выходите только на экскурсию, если она вам нужна. В Грузии по-другому – вы в отеле переночевали, проснулись, вышли – общественный пляж и инфраструктура курорта", – пояснил представитель турбизнеса.

При этом, по его словам, отдых на популярном пляжном курорте Батуми по стоимости сравним со странами ЕС: "Отдых на курорте недорогой – рестораны, питание, услуги. Но турпакет "перелет плюс отель" не являются таким дешевым, как многие считают. Грузия популярна, но не уступает Европе по ценовой категории".

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Также Дереза рассказал, где украинцы могут отдохнуть за 400 долларов.

"В Турцию сейчас можно полететь вдвоем. Будет 3-4 звезды отель, неделя отдыха, все включено. Летние курорты тоже имеют сезонность. У них пик приходится на июль-август. В июле-августе за эти деньги вы не отдохнете. Но сейчас там комфортная погода и операторы ставят рамки с апреля по октябрь. В сезон они хорошо загружают, а сейчас у них спады за счет того, что дети в школах, студенты еще учатся. Ценовая политика сегодня ниже у отельеров и самих операторов. Если открыть сейчас поисковик предложений по Турции, они стартуют от 300 евро за двоих", – сообщил эксперт.

Отдых на море: названы любимые страны украинцев

travelinfo.su

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в новой редакции Трудового кодекса предлагается увеличить продолжительность отпуска с 24 до 28 календарных дней за каждый рабочий год.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСемейный туризм
Персона
Максим Дереза
Место
Украина
Теги
туризмтуристы
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