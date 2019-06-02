Отдых на море: названы любимые страны украинцев

Украинцы в начале летнего сезона активно планируют свои отпуска. Безусловным лидером летнего туристического направления является Турция, а также три страны Евросоюза.

Любимые места украинцев для зарубежного летнего отдыха назвал в эфире ObozTV вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

"Турция каждый год первая по объему продаж и перевозок, но в этом году она очень выросла в цене. Они перешли на евро, и отельеры подняли цены на свои услуги, потому что есть спрос. Турция по своей ценовой категории сравнялась с популярными европейскими курортами. В любом случае, Турция лидирует, качество отдыха и отелей достаточно хорошее", – пояснил он.

Дереза также сообщил, что в связи с безвизом с ЕС украинцы расширяют географию своих поездок и все больше путешествуют по Европе. Этот тренд подхватывают туроператоры, ставя чартерные рейсы на популярные курорты.

"Из топовых направлений это Испания – как материковая, так и Мальорка, Тенерифе; это Греция – материковая, островные курорты Крит, Родос, Корфу; Италия – Римини, Марке. Италия популярна, потому что там хорошая экскурсионка. Это три топ-страны", – рассказал он.

Дереза также отметил, что довольно большой популярностью у украинцев пользуются курорты Грузии и объяснил, в чем разница между турецким отдыхом на море и грузинским.

"В Турции построено по принципу – приезжаете в отель, там большая территория, есть вся инфраструктура для отдыха и у вас олл-инклюзив. Шезлонги, зонтики, питание, фитнес – все входит в стоимость. Вы проводите весь свой отдых в отеле, выходите только на экскурсию, если она вам нужна. В Грузии по-другому – вы в отеле переночевали, проснулись, вышли – общественный пляж и инфраструктура курорта", – пояснил представитель турбизнеса.

При этом, по его словам, отдых на популярном пляжном курорте Батуми по стоимости сравним со странами ЕС: "Отдых на курорте недорогой – рестораны, питание, услуги. Но турпакет "перелет плюс отель" не являются таким дешевым, как многие считают. Грузия популярна, но не уступает Европе по ценовой категории".

Также Дереза рассказал, где украинцы могут отдохнуть за 400 долларов.

"В Турцию сейчас можно полететь вдвоем. Будет 3-4 звезды отель, неделя отдыха, все включено. Летние курорты тоже имеют сезонность. У них пик приходится на июль-август. В июле-августе за эти деньги вы не отдохнете. Но сейчас там комфортная погода и операторы ставят рамки с апреля по октябрь. В сезон они хорошо загружают, а сейчас у них спады за счет того, что дети в школах, студенты еще учатся. Ценовая политика сегодня ниже у отельеров и самих операторов. Если открыть сейчас поисковик предложений по Турции, они стартуют от 300 евро за двоих", – сообщил эксперт.

travelinfo.su

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в новой редакции Трудового кодекса предлагается увеличить продолжительность отпуска с 24 до 28 календарных дней за каждый рабочий год.

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