Отдых на Мальдивах в 2021 году: сколько стоит и как добраться

Директор туристического агентства "Променада тур" Оксана Рыбальченко подробно рассказала об отдыхе на Мальдивах, как туда попасть и что с ценами в этом году. По ее словам, прямые перелеты на остров сейчас стали менее затратными.

Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Facebook. Она заявила, что теперь цена за билет на Мальдивы сразу включает перелет, трансфер, проживание, питание и таксы.

Так, на популярный курорт можно попасть чартерным прямым рейсом МАУ либо Azur, заранее забронировав себе комфортные места.

Кроме того, на данный момент действует строгий запрет на ввоз любого алкоголя. В связи с этим все отели, предлагающие привычное "все включено", будут на порядок выше именно из-за высоких пошлин на спиртное.

Рыбальченко отметила, что в этом сезоне гостиницы действительно предлагают цены значительно ниже привычных.

Директор турагентства рассказала, что на Мальдивах не всегда красивая картинка из интернета может совпадать с реальностью.

"Помимо отелей-островов есть Guest houses – это небольшие отели эконом уровня, которые расположены на близлежащих островах от аэропорта Мале, в том числе в Мале, Хулумале, Маафуши. Специфика данного размещения – это их крайняя бюджетность. Гесты не имеют ни своих баунти пляжей, ни территории с белым песком", – подчеркнула женщина.

Если вы решились побывать на известном курорте, то рекомендуют выбирать отель-остров.

Рыбальченко сообщила, что цены в этом году снижены ощутимо по сравнению с прошлыми сезонами. Те туры, которые стоили от 4 тысяч долларов с пересадками, сейчас по ценам менее 2 тысяч долларов и на прямом рейсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский артист Monatik рассказал интересную историю, которая произошла с ним и его семьей ночью во время отдыха на Мальдивах. Артист стал свидетелем "светящегося" пляжа голубыми огоньками.