От 12 евро: популярный лоукостер запустил рейсы с нового украинского города

Популярная лоукост-авиакомпания Ryanair запустила полеты с нового украинского города – в понедельник, 17 июня, она открыла рейс из Харькова в польский Краков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Отметим, цены на билеты стартуют от 12 евро.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, – наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", – написал Омелян.

"Путешествуйте. Открывайте для себя мир и меняйте Украину. Мы сделали все (не)возможное, чтобы удешевить почти в 10 раз стоимость перелетов и чтобы авиация стала доступной для всех, а не только для избранных", – подчеркнул он.

Иллюстрация. Самолеты Ryanair Westdeutsche Zeitung

Добавим, согласно данным системы бронирования, рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Вылет из Харькова запланирован в 13:25, прилет в Краков – в 14:30. Обратно в Харьков из Кракова самолет вылетает в 09:45, прибывает – в 12:50.

При этом 19 июня лоукостер Ryanair планирует открыть рейсы также из Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Британии задержали рейс авиакомпании Ryanair из-за того, что стюардессы не могли посчитать число пассажиров на борту. Казус произошел в самолете, который должен был вылетать из Лондона в Белфаст.

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