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Ослы вместо зебр: зоопарк в Египте попался на забавном обмане

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В египетском зоопарке разукрасили домашних ослов и выдавали их за зебр. Но из-за жары краска на морде одно из животных потекла.

Подвох заметил один из посетителей и сообщил об этом в Facebook, пишет Extra News.

Оказалось, что владельцы зоопарка хотели добавить к уже имеющимся животным пару новых зебр, но покупать их было слишком дорого.

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Ветеринары подтвердили, что это разукрашенные ослы, но руководство зоопарка продолжает утверждать, что зебры настоящие.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бешеный олень устроил бучу в элитном автосалоне Москвы.

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