Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

Сингапур, Гонконг и Осака возглавили список самых дорогих городов мира.

Сразу за ними идет Нью-Йорк, сообщает The Economist со ссылкой на результаты всемирного исследования Worldwide Cost of Living 2020.

Париж, который годом ранее возглавлял рейтинг вместе с Гонконгом и Сингапуром, сильно утратил позиции. Он занял пятое место.

pixabay.com

Среди самых дорогих городов мира также Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева.

Дешевле всего жить в Дамаске, Ташкенте, Алма-Ате, Буэнос-Айресе и Карачи.

А пока из-за коронавируса путешествия откладываются, чтобы не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!