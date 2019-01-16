Опасный отдых: как украинских звезд косят вирусы на известных курортах

После периода новогодних праздников, который для большинства украинских звезд был насыщен выступлениями на концертах и корпоративах, пришло долгожданное время отдыха. Знаменитости массово отправились на элитные (или не очень) курорты, чтобы отдохнуть, набраться энергии и полными сил и вдохновения продолжить покорять сердца миллионной публики.

Несмотря на тропическое солнце, лазурные воды морей и океанов, а также размеренный график, отпуск некоторых знаменитостей был существенно омрачен. В частности, насладиться досугом помешали различные болезни. Так, суперблондинку Олю Полякову "скосил" неизвестный вирус в Таиланде, как и ее коллегу, певицу и участницу проекта "Танці з зірками" Анастасию Кумейко.

Какие еще проблемы со здоровьем настигли украинских звезд во время отпуска читайте в материале OBOZREVATEL.

Светлана Лобода, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Илона Гвоздева, Нана (Анастасия Кумейко)

Оля Полякова

После новогодних гуляний Оля Полякова, которая считается одной из самых востребованных певиц в Украине, улетела с семьей на отдых в Таиланд. Однако, знаменитая артистка так и не смогла сполна насладиться отдыхом, так как ее "сразил неизвестный вирус". Так, звезда пожаловалась в сети на плохое самочувствие и в подтверждение опубликовала снимок с огромным количеством медикаментов.

"Так проходит моя ночь. Короче говоря, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно. До сих пор болею", – сообщила несколько дней назад своим подписчикам Оля.

Судя по всему, сейчас Оля пошла на поправку, о чем говорят ее свежие фото. Так, артистка порадовала поклонников откровенными снимками с дочерью, которые привели в восторг ее подписчиков. Отметим, на новых кадрах Полякова выглядит отдохнувшей и посвежевшей.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которая не так давно пережила серьезную операцию, решила восстановить здоровье на одном из лучших курортов мира – Мальдивах. Артистка отправилась на живописные острова в Индийском океане вместе со старшей дочкой Евой. В социальной сети артистки появилось загадочное фото, на котором она была изображена в больничной палате, а возле нее находился, по всей видимости, аппарат для ультразвукового исследования.

О том, что послужило поводом обратиться за помощью врачей, точно неизвестно. Вероятно, это могло быть просто плановое обследование, которое Светлане предстоит периодически проходить после экстренной операции на почках.

Что касается luxury-отдыха Лободы, то звезда потратила на него, по подсчетам издания OBOZREVATEL, более полутора миллиона гривен за неделю (без учета трехразового питания для нее и дочери, а также няни и личного обслуживающего персонала). Подробнее читайте по этой ссылке.

Илона Гвоздева

Победительница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева (танцевала в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным), также отправилась отдыхать на Мальдивы. Телезвезда радовала фанов многочисленными снимками из элитного курорта, однако спустя несколько дней сообщила о внезапном ухудшении самочувствия – у артистки возникли такие симптомы, как повышенная температура, слабость, головокружение и тошнота. Вероятно, причиной также стал какой-то вирус, который распространен в тропических странах (в особенности в Азии), или же акклиматизация – резкие перепады температур на многих влияют крайне негативно.

"Не болейте друзья, всем быстро теплый чаек с лимончиком и имбирем или с малинкой и медом и под одеялко греться!" – посоветовала артистка.

DJ NANA (экс-вокалистка группы Nikita Анастасия Кумейко)

Еще одна участница ''Танців з зірками'', экс-вокалистка группы Nikita Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, также рассказала о своей болезни – девушка отправилась отдыхать в Таиланд и серьезно заболела на одном из островов.

Кумейко отметила, что из-за местного вируса у нее поднялась высокая температура и несколько дней она даже не могла встать из постели.

"Как бы хотелось, чтоб на этом фото была я в красивом купальнике и очках. Но пока мое тело уже который день находится в горизонтальном положении с температурой 38. И это единственный кадр, который я смогла сделать, не вставая. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь, что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы", – обратилась к своим поклонникам Dj Nana.

Надя Дорофеева

Украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева угодила в больницу во время своего отпуска, который проводит в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

Так, артистка заболела в первый день отпуска, о чем сообщила своим поклонникам: сначала у нее поднялась температура, а позже начался сильный кашель, насморк. Все это, разумеется, сопровождалось и другими неприятными симптомами, такими как слабость, головная боль и прочее.

Позже стало известно, что Надя попала в больницу, так как ее состояние ухудшилось. О состоянии Дорофеевой рассказывал в сети ее супруг Владимир Дантес, сопровождая это забавными снимками.

"Это Надя Дорофеева, из-за нее мы сегодня не поедем на башню Бурдж-Халифа, потому что мы где? Мы в больнице. Спасибо, Надь, за экскурсию и за то, что ты всегда болеешь, когда у нас даже нет страховки", – с юмором рассказал муж певицы.

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories) Instagram @vladimirdantes

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories) Instagram @vladimirdantes

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories) Instagram @vladimirdantes

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