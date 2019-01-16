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Опасный отдых: как украинских звезд косят вирусы на известных курортах

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После периода новогодних праздников, который для большинства украинских звезд был насыщен выступлениями на концертах и корпоративах, пришло долгожданное время отдыха. Знаменитости массово отправились на элитные (или не очень) курорты, чтобы отдохнуть, набраться энергии и полными сил и вдохновения продолжить покорять сердца миллионной публики.

Несмотря на тропическое солнце, лазурные воды морей и океанов, а также размеренный график, отпуск некоторых знаменитостей был существенно омрачен. В частности, насладиться досугом помешали различные болезни. Так, суперблондинку Олю Полякову "скосил" неизвестный вирус в Таиланде, как и ее коллегу, певицу и участницу проекта "Танці з зірками" Анастасию Кумейко.

Какие еще проблемы со здоровьем настигли украинских звезд во время отпуска читайте в материале OBOZREVATEL.

Светлана Лобода, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Илона Гвоздева, Нана (Анастасия Кумейко)

Светлана Лобода, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Илона Гвоздева, Нана (Анастасия Кумейко)

Оля Полякова

После новогодних гуляний Оля Полякова, которая считается одной из самых востребованных певиц в Украине, улетела с семьей на отдых в Таиланд. Однако, знаменитая артистка так и не смогла сполна насладиться отдыхом, так как ее "сразил неизвестный вирус". Так, звезда пожаловалась в сети на плохое самочувствие и в подтверждение опубликовала снимок с огромным количеством медикаментов.

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"Так проходит моя ночь. Короче говоря, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно. До сих пор болею", – сообщила несколько дней назад своим подписчикам Оля.

Судя по всему, сейчас Оля пошла на поправку, о чем говорят ее свежие фото. Так, артистка порадовала поклонников откровенными снимками с дочерью, которые привели в восторг ее подписчиков. Отметим, на новых кадрах Полякова выглядит отдохнувшей и посвежевшей.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которая не так давно пережила серьезную операцию, решила восстановить здоровье на одном из лучших курортов мира – Мальдивах. Артистка отправилась на живописные острова в Индийском океане вместе со старшей дочкой Евой. В социальной сети артистки появилось загадочное фото, на котором она была изображена в больничной палате, а возле нее находился, по всей видимости, аппарат для ультразвукового исследования.

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О том, что послужило поводом обратиться за помощью врачей, точно неизвестно. Вероятно, это могло быть просто плановое обследование, которое Светлане предстоит периодически проходить после экстренной операции на почках.

Что касается luxury-отдыха Лободы, то звезда потратила на него, по подсчетам издания OBOZREVATEL, более полутора миллиона гривен за неделю (без учета трехразового питания для нее и дочери, а также няни и личного обслуживающего персонала). Подробнее читайте по этой ссылке.

Илона Гвоздева

Победительница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева (танцевала в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным), также отправилась отдыхать на Мальдивы. Телезвезда радовала фанов многочисленными снимками из элитного курорта, однако спустя несколько дней сообщила о внезапном ухудшении самочувствия – у артистки возникли такие симптомы, как повышенная температура, слабость, головокружение и тошнота. Вероятно, причиной также стал какой-то вирус, который распространен в тропических странах (в особенности в Азии), или же акклиматизация – резкие перепады температур на многих влияют крайне негативно.

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"Не болейте друзья, всем быстро теплый чаек с лимончиком и имбирем или с малинкой и медом и под одеялко греться!" – посоветовала артистка.

DJ NANA (экс-вокалистка группы Nikita Анастасия Кумейко)

Еще одна участница ''Танців з зірками'', экс-вокалистка группы Nikita Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, также рассказала о своей болезни – девушка отправилась отдыхать в Таиланд и серьезно заболела на одном из островов.

Кумейко отметила, что из-за местного вируса у нее поднялась высокая температура и несколько дней она даже не могла встать из постели.

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"Как бы хотелось, чтоб на этом фото была я в красивом купальнике и очках. Но пока мое тело уже который день находится в горизонтальном положении с температурой 38. И это единственный кадр, который я смогла сделать, не вставая. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь, что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы", – обратилась к своим поклонникам Dj Nana.

Как бы хотелось, что б на этом фото была я в красивом купальнике и очках #пофрейду .😎 Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать не вставая. У меня даже уже есть своя больничная зона на нашей вилле 😰Болеть в тепле немного легче, а с таким видом-на много приятней, но быть здоровым всегда лучше. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь , что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы 🙏🏼💙

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination)

Надя Дорофеева

Украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева угодила в больницу во время своего отпуска, который проводит в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

Так, артистка заболела в первый день отпуска, о чем сообщила своим поклонникам: сначала у нее поднялась температура, а позже начался сильный кашель, насморк. Все это, разумеется, сопровождалось и другими неприятными симптомами, такими как слабость, головная боль и прочее.

Позже стало известно, что Надя попала в больницу, так как ее состояние ухудшилось. О состоянии Дорофеевой рассказывал в сети ее супруг Владимир Дантес, сопровождая это забавными снимками.

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"Это Надя Дорофеева, из-за нее мы сегодня не поедем на башню Бурдж-Халифа, потому что мы где? Мы в больнице. Спасибо, Надь, за экскурсию и за то, что ты всегда болеешь, когда у нас даже нет страховки", – с юмором рассказал муж певицы.

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories)

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories)

Instagram @vladimirdantes

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories)

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories)

Instagram @vladimirdantes

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories)

Надя Дорофеева в больнице (скриншот из Stories)

Instagram @vladimirdantes

Читайте также на OBOZREVATEL, в какие страны и на какие курорты отправились топовые украинские звезды в период зимних каникул.

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Персоны
Оля ПоляковаНадя ДорофееваСветлана Лобода (LOBODA)Анастасия КумейкоОльга Бузова
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