Опасный Египет: МИД предупредил украинцев

Власти Египта продлили чрезвычайное положение (ЧП), поэтому Министерство иностранных дел (МИД) Украины посоветовало соотечественникам воздержаться от посещения этой страны.

Египетские Вооруженные силы и Министерство внутренних дел на время действия ЧП проведут антитеррористическую операцию "Синай-2018", сообщил МИД на своем официальном сайте.

АТО затронула северную и центральную часть Синайского полуострова, дельту Нила и в Западную пустыню Египта.

В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности: в аэропортах, гостиницах, поблизости религиозных святынь и культовых сооружений, в курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах.

Тем, кто уже пребывает в Египте, МИД не рекомендовал находиться и посещать северные и центральные территории Синайского полуострова. Это предостережение также распространяется на пустынные районы к западу от долины реки Нил.

Отдыхающим в Египте ведомство посоветовало "проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха". А также следить за новостями местной прессы.

Парламент Арабской Республики Египет 15 апреля в очередной раз на три месяца продлил чрезвычайное положение.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 в мечети на Синайском полуострове произошел теракт.