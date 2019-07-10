Опасно для здоровья: рассекречены подлые способы обмана отдыхающих на пляжах Украины. Видеофакт

В Украине пляжные торговцы травят туристов испорченными продуктами и обманывают клиентов на каждом стакане креветок.

Журналисты ТСН отправились в Одессу, где устроились в эту сферу обслуживания, чтобы узнать, в каких условиях готовятся приморские вкусности (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

Так, за работу продавцам обещают платить больше тысячи грн ежедневно и не просят документы. База находится недалеко от пляжа. Как выяснилось, место, где готовят пляжную еду – миниатюрная конура. Торговцы тоже живут в этом месте, да и туалет находится там, где варится кукуруза. Умывальник – один на всех.

Пляжные торговцы Кадр из видео

Зерновые плоды торгаши хранят до лета с осени в морозильнике. А креветки, которые предлагают в качестве свежего улова, на самом деле неизвестно, когда выловили. Так как их уже давно сварили и заморозили.

Процесс готовки в конуре Кадр из видео

Перед выходом на смену они вытаскивают ледяную глыбу, которая в +32 размораживается и начинает издавать аромат. Также торговцы придумали способ, как обдурить доверчивых клиентов. Они засовывают палец в стакан, чтобы туда влезло меньше. Таким образом продукта остается у владельцев больше, а клиент платит полную стоимость.

Торговцы в жару целый день носят испорченные продукты скриншот

Пляжные лакомства быстро начинают протухать в жару, потому продавцы идут в другие места, чтобы там продать доверчивым отдыхающим.

Профессиональные повара объяснили, что отличить свежие креветки можно по целостности усиков. Кукурузу нужно покупать только закрытой, а мидии – в воде. Брать рапаны специалисты вообще не советуют, ведь их варить нужно больше часа.

На пляже наживаются даже на количестве креветок Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что покупать на пляжах еду – небезопасно для здоровья. Например, на пляж "Ланжерон" в Одессе в туалете хранили пахлаву, кукурузу и креветки.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!