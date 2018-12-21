Один из крупнейших аэропортов Европы закрыли: есть новые подробности

21 декабря аэропорт Гатвик возобновил работу — там приземлился первый пассажирский самолет. На борту лайнера из Шанхая не было пассажиров.

Взлетно-посадочная полоса Гатвика открыта для ограниченного числа самолетов, сообщает ВВС.

Аэропорт Гатвик Скриншот из видео

"ВПП Гатвика в настоящее время открыта, и ограниченное количество самолетов планируют вылететь и совершить посадку", — заявил представитель аэропорта.

Аэропорт Гатвик Скриншот из видео

Аэропорт Гатвик Скриншот из видео

В то же время, руководство аэропорта рекомендует "пассажирам проверять статус своего рейса в авиакомпании, прежде чем отправиться в аэропорт, поскольку вылеты и прилеты будут задерживаться и отменяться".

Аэропорт прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Первый из БПЛА появился около 21:00 среды, а затем последовал другой. Ночью аэропорт возобновлял свою работу на 40 минут, однако потом БПЛА были зафиксированы снова, и аэропорт вновь перестал принимать и отправлять рейсы.

Аэропорт Гатвик Скриншот из видео

В четверг БПЛА был замечен как минимум два раза. Поиски злоумышленника ведут более 20 нарядов полиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пассажир самолета, летящего из Майами на остров Санта-Крус, был задержан полицией после того, как учинил дебош на борту и оплевал пивом попутчиков и персонал авиалайнера.