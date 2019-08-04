Одессу накрыли смерчи: видео жуткой стихии

На Одессу 3 августа вместе с мощными ливнями обрушились два смерча, в связи с чем спасатели объявили второй оранжевый уровень опасности.

Жители и туристы сняли опасную стихию на видео и поделились результатами в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Смерчи были зафиксированы за пределами города, в Приморском. Пока неизвестно, были ли какие-либо разрушения. По прогнозам синоптиков, для одесситов испытания еще не закончились, хотя улицы города уже затоплены, так как ливнестоки просто не справляются с ливнями.

Смерч Кадр из видео

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Ожидается, что непогода будет бушевать в регионе еще сутки. Жителей предостерегли от выхода на улицу без особой необходимости, так как будет ураганный ветер и сильные ливни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в субботу, 3 августа, прошел сильнейший ливень, затопив практически весь город. Поток воды на улицах был такой силы, что смог снести десяток припаркованных автомобилей.

В сети показали, как страшная стихия разворотила улицы и смыла авто. Отметим, что смерч ранее был зафиксирован в Одессе 12 июля. Это случилось на пляже, где было много отдыхающих.

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