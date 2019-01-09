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/Новости

''Очень замерз'': последний пропавший на Закарпатье турист объявился живым

7.3тЧитать материал на украинском

Пропавший без вести на Закарпатье турист Игорь Грищенко из Киева вышел на связь и рассказал о своем местонахождении.

Как говорится в сюжете ТСН, о том, что он жив, стало известно 9 января около 15:30, когда киевлянин дозвонился своему другу.

Телефон Грищенко все это время был вне зоны доступа, а через несколько суток поисков он все же включил свой аппарат буквально на несколько секунд. Лыжник успел сказать несколько слов, и телефон выключился.

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"Он позвонил одному другу, буквально на секунду включился телефон. Он находится возле реки, какой именно, он не знает. И очень замерз. Связь оборвалась. Все", – рассказала мама туриста.

''Очень замерз'': последний пропавший на Закарпатье турист объявился живым

Спасатели нашли на карте предположительное место, где оказался киевлянин – это река Оса в Свалявском районе. От курорта Пилипец, где он сел с товарищем на подъемник, это место расположено далеко.

Если местонахождение указано верно, то Грищенко буквально перешел на другую сторону горы. Спасатели отправились на поиски заблудившегося киевлянина, который чудом выжил.

''Очень замерз'': последний пропавший на Закарпатье турист объявился живым
''Очень замерз'': последний пропавший на Закарпатье турист объявился живым

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в горах заблудились две группы туристов. В первую входили три человека, которые потеряли ориентир из-за плохой видимости. Спасатели нашли двух мужчин, третьего туристы оставили, потому что тот не мог двигаться. В итоге он погиб.

Вторая группа из двух мужчин заблудилась в районе горы Гимба. Один турист нашелся, второго, Игоря Грищенко, искали спасатели все это время.

Место
Украина
Теги
туризмГосЧСКарпаты
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