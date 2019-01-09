''Очень замерз'': последний пропавший на Закарпатье турист объявился живым

Пропавший без вести на Закарпатье турист Игорь Грищенко из Киева вышел на связь и рассказал о своем местонахождении.

Как говорится в сюжете ТСН, о том, что он жив, стало известно 9 января около 15:30, когда киевлянин дозвонился своему другу.

Телефон Грищенко все это время был вне зоны доступа, а через несколько суток поисков он все же включил свой аппарат буквально на несколько секунд. Лыжник успел сказать несколько слов, и телефон выключился.

"Он позвонил одному другу, буквально на секунду включился телефон. Он находится возле реки, какой именно, он не знает. И очень замерз. Связь оборвалась. Все", – рассказала мама туриста.

Спасатели нашли на карте предположительное место, где оказался киевлянин – это река Оса в Свалявском районе. От курорта Пилипец, где он сел с товарищем на подъемник, это место расположено далеко.

Если местонахождение указано верно, то Грищенко буквально перешел на другую сторону горы. Спасатели отправились на поиски заблудившегося киевлянина, который чудом выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в горах заблудились две группы туристов. В первую входили три человека, которые потеряли ориентир из-за плохой видимости. Спасатели нашли двух мужчин, третьего туристы оставили, потому что тот не мог двигаться. В итоге он погиб.

Вторая группа из двух мужчин заблудилась в районе горы Гимба. Один турист нашелся, второго, Игоря Грищенко, искали спасатели все это время.