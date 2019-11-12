Обнаружена серьезная опасность для пассажиров из-за ручной клади в самолетах

Путешественники могут пострадать от мошенников из-за перевоза ручной клади в самолете. Так, все чаще авиакомпании просят сдать ее в багаж, в результате чего их вещи становятся "легкой добычей" для воров.

Отмечается, что в последнее время пассажиры стремятся максимально использовать нормы для провоза ручной клади. Об этом пишет Independent.

pexels.com

"Сейчас самолеты переполнены больше, чем когда-либо. И на многих рейсах на багажных полках просто не хватает места", — указано в тексте.

В результате у пассажиров часто забирают сумку, рюкзак или чемодан, соответствующие всем требованиям для провоза внутри лайнера, непосредственно перед посадкой на борт. При этом авиакомпании не несут ответственность за сохранность находящихся в багаже вещей.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США ввели запрет на провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015—2017 годов.

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