''О захвате террористов пассажиры не узнают'': пилоты раскрыли ужасные тайны о полетах

Пилоты из авиакомпании Air Chin поделились некоторыми секретами, которые связаны с самолетами. Так, по их словам, пассажирам никогда не говорят о многочисленных опасностях, которые подстерегают их во время рейсов.

Например, о том, что иногда экипаж совершенно не видит перед собой аэропорт. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт - внизу слишком много огней", - рассказывает один из пилотов.

Летчик Верикс Лин добавляет: никто из его пассажиров не узнает от него о том, что самолет захвачен террористами.

"Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впала в панику, а другая сочла бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно, нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета", - говорит он

Еще один пилот убежден, что людям на борту не стоит рассказывать, насколько стар их самолет. Кроме того, пилоты рассказали: иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров.