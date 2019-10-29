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29 октября • обновлено в 14:08
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Новый выпуск "Орел и Решка" заподозрили в обмане

3.1т Читать материал на украинском

Популярную программу о путешествиях "Орел и Решка" заподозрили в обмане. Так, некоторые пользователи сети отметили, что узнать, у кого будет "золотая" карта, можно до того, как будет брошена монета.

Видео с новым выпуском шоу опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

Новый выпуск 'Орел и Решка' заподозрили в обмане

Скриншот из видео

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"По одежде ведущих можно понять кто с картой а кто без? Почему?", "Каждый раз можно сразу понять, кто будет в каждом выпуске богатым, по картинке на заставке", - пишут в сети.

Новый выпуск 'Орел и Решка' заподозрили в обмане
Новый выпуск 'Орел и Решка' заподозрили в обмане
Новый выпуск 'Орел и Решка' заподозрили в обмане

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети в очередной раз обвинили известную российскую блогершу и ведущую Анастасию Ивлееву в наркозависимости.

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Персона
Анастасия Ивлеева
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филипп филипыч
филипп филипыч
я про случай с разбиванием телевизора.
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филипп филипыч
филипп филипыч
гниловатый сайтик))
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