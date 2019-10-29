Новый выпуск 'Орел и Решка' заподозрили в обмане

Популярную программу о путешествиях "Орел и Решка" заподозрили в обмане. Так, некоторые пользователи сети отметили, что узнать, у кого будет "золотая" карта, можно до того, как будет брошена монета.

Видео с новым выпуском шоу опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

Скриншот из видео

"По одежде ведущих можно понять кто с картой а кто без? Почему?", "Каждый раз можно сразу понять, кто будет в каждом выпуске богатым, по картинке на заставке", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети в очередной раз обвинили известную российскую блогершу и ведущую Анастасию Ивлееву в наркозависимости.

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