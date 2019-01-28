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/Новости

''Новые правила во всей красе'': МАУ угодила в скандал c ручной кладью

1.5тЧитать материал на украинском

С 15 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади для пассажиров всех рейсов, что до сих пор сопровождается жалобами клиентов и даже скандалами.

Пользователи Facebook обсуждают новый инцидент с пассажиркой авиакомпании, которую не пустили на борт с пакетом из Duty Free. О ситуации в аэропорту написал также пассажир МАУ Антон Гура.

''Новые правила во всей красе'': МАУ угодила в скандал c ручной кладью

"Новые правила МАУ во всей красе! Если вы пришли на гейт с пакетом из Duty Free (вот тем пакетиком у женщины в руках, да) с вас попросят 15 евро за его провоз в салоне самолета. Я думал, это глупости, когда читал такое в фб у других. Но вот я это вижу сейчас на соседнем гейте", - рассказал он.

Все дело в том, что теперь, согласно новым правилам провоза ручного багажа в МАУ, пассажирам разрешается взять на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг, при этом в компании подчеркнули, что любые вещи или аксессуары (ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, товары Duty Free, личные документы) должны быть размещены внутри ручной клади.

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Этот пункт вызвал волну негодования клиентов.

"Очень бы хотелось прочесть статью инструкции (если она, конечно же, есть), на которую ссылаются сотрудники аэропорта", " Первый раз слышу что у каждой авиакомпании такое!", "Дикость какая-то", - возмутились пользователи в комментариях под постом.

''Новые правила во всей красе'': МАУ угодила в скандал c ручной кладью
''Новые правила во всей красе'': МАУ угодила в скандал c ручной кладью

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский лоукостер сообщил о намерении открыть новые направления, среди них рейсы в Грузию, Испанию, Словакию и Болгарию.

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Место
Украина
Теги
МАУправила
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Так я не понял, на фото самолеты Люфтганзы? 😀
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