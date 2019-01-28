''Новые правила во всей красе'': МАУ угодила в скандал c ручной кладью

С 15 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади для пассажиров всех рейсов, что до сих пор сопровождается жалобами клиентов и даже скандалами.

Пользователи Facebook обсуждают новый инцидент с пассажиркой авиакомпании, которую не пустили на борт с пакетом из Duty Free. О ситуации в аэропорту написал также пассажир МАУ Антон Гура.

"Новые правила МАУ во всей красе! Если вы пришли на гейт с пакетом из Duty Free (вот тем пакетиком у женщины в руках, да) с вас попросят 15 евро за его провоз в салоне самолета. Я думал, это глупости, когда читал такое в фб у других. Но вот я это вижу сейчас на соседнем гейте", - рассказал он.

Все дело в том, что теперь, согласно новым правилам провоза ручного багажа в МАУ, пассажирам разрешается взять на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг, при этом в компании подчеркнули, что любые вещи или аксессуары (ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, товары Duty Free, личные документы) должны быть размещены внутри ручной клади.

Этот пункт вызвал волну негодования клиентов.

"Очень бы хотелось прочесть статью инструкции (если она, конечно же, есть), на которую ссылаются сотрудники аэропорта", " Первый раз слышу что у каждой авиакомпании такое!", "Дикость какая-то", - возмутились пользователи в комментариях под постом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский лоукостер сообщил о намерении открыть новые направления, среди них рейсы в Грузию, Испанию, Словакию и Болгарию.

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