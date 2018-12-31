Новый год 2019: как празднуют в разных странах

Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по григорианскому календарю. В каждой стране есть свои необычные традиции и обязательные атрибуты празднования.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как празднуют Новый год в разных уголках мира.

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Финляндия

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Главным зимним праздником у финнов считается Рождество, которое празднуют 25 декабря. В новогоднюю ночь на родине Санта Клауса фины часто гадают. Они заглядывают в будущее с помощью воска: его капают в воду, а потом анализирует получившийся рисунок. В Финляндии принято праздновать с размахом - собираться большими компаниями и организовывать масштабные застолья. На столе в каждой семье обязательно должны быть сливовый кисель и сладкая рисовая каша.

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Япония

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В Японии принято праздновать Новый год в новой одежде. Японцы верят, что это гарантирует им здоровье и удачу. Роль главного новогоднего дерева здесь играет мотибана. Можно увидеть и сосновые ветки — ими украшают входную дверь.

Обязательными блюдами на новогоднем столе у японцев является лапша, рис, карп и фасоль. Это символы долголетия, достатка, силы и здоровья. Приход года в Стране Восходящего Солнца возвещают 108 ударов колокола.

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Италия

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В Италии многие 31 декабря выбрасывают из окон ненужные, ветхие и надоевшие вещи. Таким образом они почитают старую традицию - избавляться от всего старого перед Новым годом. 1 января итальянцы приносят в дом воду из источника — считается, что чистая проточная вода приносит счастье.

Подарки же детям и взрослым приносит пожилая леди Фея Бефана. Она прилетает на волшебной метле, открывает двери золотым ключиком и наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные у камина.

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Испания

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Согласно древней традиции, каждый человек в новогоднюю ночь на удачу должен съесть 12 виноградин — по одной с каждым ударом курантов.

Другая местная традиция — надевать на торжество красное белье — актуальна это как для женщин, так и для мужчин. Считается, что красный притягивает удачу в делах и финансовое благополучие. Многие влюбленные пары обмениваются этими деталями интимного гардероба в канун праздника.

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