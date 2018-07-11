Новый герой буддийского мира: история тайского тренера, спасшего 12 детей

В Таиланде группа подростков под руководством 25-летнего тренера Экапола Чантавонга оказалась в ловушке в пещерном комплексе Тхам Луанг. За сложной операцией по их спасению с замиранием сердца следили миллионы людей. В ней были задействованы более 1000 человек, в том числе 90 лучших дайверов со всего мира.

На протяжении девяти дней футбольная команда "Дикие вепри" находилась в темной и почти полностью затопленной пещере. Когда спасатели добрались до детей, они застали их за медитацией.

Журналистка Майя Гусейнова рассказала на своей странице в Facebook невероятную историю жизни тренера Чантавонга и детали о его подвиге.

facebook.com/maya.mirabai

23 июня Экапол Чантавонг вместе с футбольной командой, состоящей из подростков 11-16 лет, отправился на экскурсию в пещеры. Группа заблудилась, а хлынувший внезапно ливень залил проходы и отрезал пути к спасению.

Молодые люди оказались в полной темноте, практически без еды и питья. Кроме того, в пещере стремительно снижался уровень кислорода. Несмотря ни на что, Аке, как называют Экапола друзья, не стал паниковать, а разделил между детьми всю пищу и воду так, чтобы хватило всем, не взяв ни крошки себе. Для того, чтобы снять стресс и предотвратить панику, он научил детей медитировать. Это помогло им сэкономить силы до прихода спасателей.

www.facebook.com/talesofaneducateddebutante

После своего поступка Аке стал героем всего буддистского мира. Его портрет в образе медитирующего анимэ-персонажа с дюжиной диких кабанчиков на руках стал очень популярным в сети.

facebook.com/maya.mirabai

Биография юного тренера сама по себе интересна. Еще в 12 лет Аке остался сиротой - его семья погибла от эпидемии. Подростком он отправился в буддийский монастырь и пробыл там десять лет. Вернувшись, чтобы ухаживать за своей пожилой бабушкой, устроился работать ассистентом тренера по футболу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Таиланде из затопленной пещеры освободили всех детей.