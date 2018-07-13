Новые правила! На пляжах Египта введут ограничения

Власти Египта намерены переоборудовать частные пляжи Александрии в туристические.

Как сообщает "Профи Трэвeл", попасть на них смогут только иностранные туристы, а местным проход будет закрыт.

Такое решение изначально предложил председатель палаты туристических агентств Али ал-Манестерли. По его словам, новые пляжи "должны быть оборудованы так, чтобы удовлетворять нужды иностранных отдыхающих" и гарантировать им "защиту личного пространства".

В частности, это зонирование пляжа, кабинки для переодевания, туалеты, душевые и т. д.

Местные СМИ считают, что такой шаг вызовет недовольство местных, которые столкнутся с нехваткой оборудованных пляжей.

"Хотя цена входа на частные пляжи сейчас и без того недоступна среднему египтянину, после того как их целиком выделят под иностранцев, возможность качественного отдыха для местных жителей пропадет совсем", — отмечает местная пресса.

Путем создания отдельных пляжей для туристов правительство пытается привлечь сюда преимущественно британских туристов, на которых в этом году возлагают большие надежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте хотят поднять цены на отели.