Новогодние праздники в Карпатах: как украинские звезды проводят время. Фото

София Ковнир Новости 17:09, 4.01.2021 Обновлено: 17:15, 4.01.2021

В этом году из-за того, что многие границы закрыты, украинские знаменитости решили не лишать себя отдыха и уехали в Карпаты. Так, новогодние праздники в этом месте решили провести такие звезды как Тина Кароль, Сергей Притула и множество других.

Некоторые из них уехали на горнолыжный курорт Буковель, а кто-то решил посетить другие интересные уголки Карпат. Как проходит отдых знаменитостей – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Тина Кароль в Карпатах

  • Популярная телеведущая Леся Никитюк активно делится с поклонниками снимками своего отдыха в Буковеле. Так, знаменитость встретила там Новый 2021 год, а сейчас наслаждается свободным временем: принимает спа-процедуры и катается на лыжах.

Леся Никитюк в Карпатах

  • Телеведущий Сергей Притула также решил в этом году порадовать себя и свою семью отдыхом в Карпатах. Мужчина поделился снимком, на котором позирует в ледяной купели после бани.

Сергей Притула в Карпатах
Instagram Сергея Притулы

  • Актриса и телеведущая Ольга Сумская отправилась на отдых в Яремче Ивано-Франковской области. Знаменитость со своей семьей встретила там Новый год, а сейчас посещает красивые места города и активно делится снимками с подписчиками в сети.

Ольга Сумская в Карпатах
Ольга Сумская с семьей на отдыхе
Instagram Ольги Сумской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основательница проекта в туристическом бизнесе Ирина Дворская рассказала о самых популярных горнолыжных комплексах и отелях в Украине.

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