Новая авиакомпания анонсировала запуск двух маршрутов с Италии в Украину

Новая авиакомпания Lumiwings, создана в Греции, анонсировала запуск двух маршрутов в Украину из Италии в летнем сезоне 2021 года.

По данным компании TAL Aviation Group, которая будет представлять интересы авиаперевозчика в Украине, в июне откроют рейсы из городов Форли и Перуджи в Одессу. Кроме того, компания сообщает, что купить билеты можно будет в скором времени.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. В цену перевозки будет включена не только ручная кладь 8 кг, но и одно место багажа с весом до 23 кг.

"Парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров. Авиакомпания создана в Греции и ранее выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков", – пишет Аvianews.

Также авиакомпания планирует полететь из Форли и Перуджи в региональные аэропорты Румынии, Польши и столицу Чехии Прагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная авиакомпания создала новый класс в самолетах. Теперь туристы могут выбирать обслуживания премиум-эконом, который разместится в лайнерах-гигантах Airbus A380.