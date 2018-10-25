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Никто не пришел: 6-летний именинник стал интернет-звездой в США

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К 6-летнему Тедди из американского города Туксон, расположенного в штате Аризона, который пригласил на свой день рождения 32 человека никто не пришел. Мальчик провел его в полном одиночестве.

Мать мальчика, Силь Мадзини, рассказала Fox 10 историю случившегося и прославила своего сына.

Никто не пришел: 6-летний именинник стал интернет-звездой в США
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По ее словам, вечеринка по случаю дня рождения Тедди была перенесена с 3 на 21 октября. Мадзини пригласила на праздник 32 человека, но в итоге никто не пришел.

Никто не пришел: 6-летний именинник стал интернет-звездой в США

Фотография маленького Тедди, сидящего в одиночестве за накрытым столом, быстро стала вирусной. Баскетбольная команда "Финикс Санс" и футбольный клуб "Финикс Райзинг" уже подарили Тедди и его семье бесплатные билеты на свои матчи.

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