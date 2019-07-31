Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Невероятное зрелище! Гигантский объект возник в небе из ниоткуда

Читать материал на украинском

Очевидец заснял внезапную посадку самолета авиакомпании Emirates A380, появившегося из облаков прямо перед взлетной полосой.

Соответствующий ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте авиаперевозчика (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

10-секундная запись была сделана неким Томом Джонсом. Он заснял, как на взлетно-посадочной полосе стоят два лайнера, когда из ниоткуда через облака прорывается огромный самолет из Дубая и садится, а облака тянутся за воздушным судном.

Невероятная посадка А380

Невероятная посадка А380

Кадр из видео

Меньше чем за сутки ролик набрал более 1,7 тысяч отметок нравится, а также было сделано огромное количество репостов в сети. Пользователей потрясла эффектная посадка самолета.

Новости
В ЮАР жестоко убит украинский турист: страшные подробности

"Вау", "Восхитительный клип", "Волшебно", "A380 есть и остается особенным самолетом", "Терминатор прибывает", – прокомментировали пользователи.

Airbus А380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Это широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus S.A.S.

Невероятное зрелище! Гигантский объект возник в небе из ниоткуда
Невероятное зрелище! Гигантский объект возник в небе из ниоткуда
Невероятное зрелище! Гигантский объект возник в небе из ниоткуда
Невероятное зрелище! Гигантский объект возник в небе из ниоткуда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская ассоциация потребителей Which? назвала самые равнодушные к жалобам пассажиров авиакомпании в мире.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Теги
туризм самолет путешествия видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel