Невероятное зрелище! Гигантский объект возник в небе из ниоткуда

Очевидец заснял внезапную посадку самолета авиакомпании Emirates A380, появившегося из облаков прямо перед взлетной полосой.

Соответствующий ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте авиаперевозчика (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

10-секундная запись была сделана неким Томом Джонсом. Он заснял, как на взлетно-посадочной полосе стоят два лайнера, когда из ниоткуда через облака прорывается огромный самолет из Дубая и садится, а облака тянутся за воздушным судном.

Меньше чем за сутки ролик набрал более 1,7 тысяч отметок нравится, а также было сделано огромное количество репостов в сети. Пользователей потрясла эффектная посадка самолета.

"Вау", "Восхитительный клип", "Волшебно", "A380 есть и остается особенным самолетом", "Терминатор прибывает", – прокомментировали пользователи.

Airbus А380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Это широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus S.A.S.

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D