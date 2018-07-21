Невероятно: как выглядят снимки обычным iPhone

В Нью-Йорке объявили победителей одиннадцатой ежегодной премии iPhone Photography Awards 2018 (IPPAwards). Победители этого года были отобраны из тысяч заявок, присланных жителями 140 стран мира.

Среди призеров оказались фотографы из Бангладеш, Швейцарии, Китая, Финляндии и других стран. Победитель Гран-при получил iPad Pro 10.5, а тройка призеров — Apple Watch Series 3. Кроме того, участникам, занявшим первые три места в каждой из 18 тематических рубрик, вручили золотые и палладиевые слитки, пишет lenta.ru.

OBOZREVATEL публикует лучшие снимки, сделанные на iPhone.

"Вытесненные" (Displaced) Фото: Jashim Salam

Победитель, получивший главный приз конкурса, номинация "Фотограф года"

"Дети рохинджа смотрят фильм о здоровье и гигиене возле лагеря беженцев Tangkhali в Укия".

Укия, Бангладеш

Снято на iPhone 7

"Баиянка в желтом и голубом" (Baiana in yellow and blue) Фото: Alexandre Weber

Первое место, номинация "Фотограф года"

"Снимок был сделан в Салвадор-да-Баия (Бразилия), случайно, после того как мимо проехал грузовик. Женщина в традиционной одежде штата Баия, отдыхающая во время перерыва на работе, проводила грузовик взглядом".

Салвадор-да-Баия, Бразилия

Снято на iPhone 6S

"Глаз к глазу" (Eye to eye) Фото: Huapeng Zhao

Второе место, номинация "Фотограф года"

"Я встретил этого мальчика во время прогулки по морскому побережью. Когда я попытался сфотографировать его, он приложил пойманную рыбу к своему глазу".

Город Яньтай, провинция Шаньдун, Китай

Снято iPhone 6

"Я хочу играть" (I want to play) Фото: Zarni Myo Win

Третье место, номинация "Фотограф года"

"Мальчик, который потерял ногу, смотрел, как его друзья играют в футбол, и сказал, что он хотел бы тоже сыграть, если бы мог".

Янгон, Мьянма

Снято на iPhone 7 Plus

"Гофры" (Corrugations) Фото: Glenn Homann

Первое место, номинация "Абстракция"

"Я хотел сделать несколько фотографий в грязном, загроможденном вещами производственном помещении. Я был расстроен тем, что у меня не было интересных изображений, и мое внимание заострялось на мелких деталях. Результатом стала простая и черно-белая фотография кусков картона".

Брисбен, Австралия

Снято на iPhone X

"Джанго, маленький пожилой пес" (“Django” Old man baby dog) Фото: Robin Robertis

Первое место, номинация "Животные"

"Джанго — терьер из храма Шаолинь, который родился и вырос в буддийском монастыре в северной провинции Хунань, Китай. Джанго любит длительные прогулки по пляжу и слушает Майлза Дэвиса".

Карлсбад, Калифорния

Снято на iPhone 7 Plus

"Буйство" (Rampage) Фото: Massimo Graziani

Первое место, номинация "Архитектура"

"Лестничная рампа в Риме"

Рим, Италия

Снято на iPhone 7 Plus

"Спрей ярости" (Spray Fury) Фото: Melisa Barrilli

Первое место, номинация "Дети"

"Моя дочь была одета в балетный купальник и она обрызгала водой своих родных и себя".

Торонто, Канада

Снято на iPhone 5S

"Свет" (Light) Фото: Alison Helena

Первое место, номинация "Флора"

"Я парковалась на стоянке продуктового магазина для совершения еженедельных покупок и заметила удивительный свет, падающий на стену и цветы".

Санта-Барбара, Калифорния

Снято на iPhone 7

"Человек против природы" (Human vs. Nature) Фото: Charles Thomas

Первое место, номинация "Ландшафты"

"Я всегда очаровывался видом из окна самолета. Этим днем мне посчастливилось сесть возле иллюминатора, когда я возвращался из Лас-Вегаса. Я наблюдал, как городской пейзаж медленно трансформировался в ряды одинаковых загородных домов и сюрреалистический ландшафт пустыни".

Между Невадой и Аризоной

Снято на iPhone 8 Plus

"Миссис Санчески" (Mrs. Sancheski) Фото: Natalia Garcés

Первое место, номинация "Стиль жизни"

"В этот день открылась моя вторая выставка, где была хорошая атмосфера и много друзей. Одна из них — миссис Санчески — мать троих детей, неповторимая, городская и стильная женщина".

Алькала-де-Энарес, Мадрид, Испания

Снято на iPhone 7

"Утренний туман" (Morning Fog) Фото: Sukru Mehmet Omur

Первое место, номинация "Природа"

Тулуза, Франция

Снято на iPhone 6S

"Позеры" (Posers) Фото: Jonas Wyssen

Первое место, номинация "Люди"

"Бразильский турист позирует перед маленькой католической часовней, фотографируя других туристов".

Прайя-де-Карнейрос, штат Пернамбуку, Бразилия

Снято на iPhone 7 Plus

"Салама" (Salamah) Фото: Scott Woodward

Первое место, номинация "Портрет"

"Салама, старик из деревни Мокен, в своих деревянных плавательных очках, вырезанных вручную, на пляже в Au Bon Yai, крошечной островной общине из около 300 морских кочевников на побережье провинции Пханган, Таиланд".

Суринские острова, Таиланд

Снято на iPhone 6S

"Дайнер" (Diner) Фото: Fiona Bailey

Первое место, номинация "Натюрморт"

Лондон, Англия

Снято на iPhone 7

"Одуванчиковый закат" (Dandelion sunset) Фото: Sara Ronkainen

Первое место, номинация "Закат"

"В Центральной Финляндии, где летние дни длинные, а закаты красивые. Однажды вечером я прогуливалась рядом с озером и увидела покачивающиеся на ветру одуванчики. Чувствуя вдохновение, я сорвала один, подняла его и использовала как фильтр, через который запечатлела последние лучи солнца".

Йювяскюля, Финляндия

Снято на iPhone 5s

"Шелковый путь" (Silk Road) Фото: Anna Aiko

Первое место, номинация "Путешествия"

"Эта фотография была сделана в первый день моей поездки в пустыню Гоби по Шелковому пути. По дороге мы вместе с двумя монголами, водителем и проводником затерялись в этом районе, который известен тем, что здесь впервые нашли следы динозавров. Атмосфера в обширной пустыне с равнинами и горами была волшебной".

Монголия

Снято на iPhone 6S

"Дорога в Тоскане" (Road of Tuscany) Фото: Lidia Muntean

Первое место, номинация "Деревья"

"Эта фотография сделана рядом с городами Пьенца и Монтальчино"

Валь-д’Орча, Италия

Снято на iPhone 7 Plus

Ранее OBOZREVATEL показывал 10 лучших работ фотографов со всего мира, принявших участие в проекте "Birth Become Her" - конкурсе самых удивительных фотографий родов.