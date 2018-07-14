Невероятная охота косаток на горбатых китов попала на видео 

Впервые за несколько лет у берегов Австралии заметили крупную стаю косаток, приплывшую для охоты на горбатых китов.

Как сообщает "9 News", около 50 морских хищников увидели с прогулочного корабля в заливе Ботани в 11 км от Сиднея.

"Я наблюдаю за китами в этих местах с 2004 года и ни разу не видел косаток так близко к Сиднею", — заявил гид Саймон Миллер.

Отмечается, что в это время года температура в Южном полушарии падает и сотни горбатых китов направляются на север.

Именно с этим может быть связано появление косаток у австралийских берегов. Они охотятся на горбатых китов, а также на больших белых акул и тюленей.

Косатки — хищное морское млекопитащее отряда дельфиновые. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн.

Длина горбатого кита доходит до 18 метров, а вес — до 30 тонн.

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