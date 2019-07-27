"Неуважаемые пассажиры": названы самые равнодушные авиакомпании в мире

Британская ассоциация потребителей Which? назвала самые равнодушные к жалобам пассажиров авиакомпании в мире.

Как сообщает Daily Mail, эксперты опросили 2,5 тысячи пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов различных авиакомпаний, и попросили оценить отзывчивость персонала при решении их проблем. Так, самой разочаровывающей в этом отношении оказалась British Airways.

Фото: BBC.com

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Отметим, что за авиакомпанию British Airways проголосовали 75% опрошенных пассажиров. Они остались ни с чем, когда их рейсы отменяли или переносили. На второе место попала Ryanair (63% недовольных пассажиров), а на третье — EasyJet (49%).

Самыми отзывчивыми, напротив, признали Norwegian Air и Jet2. Они предоставили высококачественное обслуживание в 92% случаев.

Фото: skift.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.

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