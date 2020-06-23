Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео

Путешественники сочли мерзким поступок босоногого авиапассажира и сняли его на видео.

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-аккаунте "Passengershaming", авторы которого высмеивают странные выходки туристов. На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина закинул голую стопу на подлокотник впереди стоящего кресла и начал шевелить пальцами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это просто мерзко", "Что за люди только на это способны! Даже если бы у меня были самые красивые ноги в мире, я бы ни за что себе такого не позволила. Это грубо и негигиенично", "Так грубо, никакого уважения", – написали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.