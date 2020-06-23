Главная Новости
23 июня • обновлено в 13:27
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео

2.3т
Читать материал на украинском

Путешественники сочли мерзким поступок босоногого авиапассажира и сняли его на видео.

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-аккаунте "Passengershaming", авторы которого высмеивают странные выходки туристов. На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина закинул голую стопу на подлокотник впереди стоящего кресла и начал шевелить пальцами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео

"Это просто мерзко", "Что за люди только на это способны! Даже если бы у меня были самые красивые ноги в мире, я бы ни за что себе такого не позволила. Это грубо и негигиенично", "Так грубо, никакого уважения", – написали комментаторы.

Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео
Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео
Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги