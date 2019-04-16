"Не уберегли!" Сеть в ужасе из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Сеть в ужасе из-за пожара в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции, который вспыхнул 15 апреля и разрушил существенную часть уникальной памятки.

Так, многие скорбят о разрушенном Нотр-Дам-де-Пари. Своей реакцией на происходящее решили поделиться и многие звезды. OBOZREVATEL собрал подборку из постов, которые знаменитости опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.

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