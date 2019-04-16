"Не уберегли!" Сеть в ужасе из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Сеть в ужасе из-за пожара в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции, который вспыхнул 15 апреля и разрушил существенную часть уникальной памятки.
Так, многие скорбят о разрушенном Нотр-Дам-де-Пари. Своей реакцией на происходящее решили поделиться и многие звезды. OBOZREVATEL собрал подборку из постов, которые знаменитости опубликовали в социальных сетях.
Світ втратив найкрасивіший собор,символ Франції,який надихав не тільки віруючих,але й поетів,художників,музикантів,акторів,людей всіх національностей і віросповідань...Але!Це не людина,яку неможливо воскресити!Нотер Дам можливо і потрібно відновити!Ця біда повинна нас об‘єднати,всіх цивілізованих людей!Всіх європейців!✋🏻
Тільки сьогодні в інтерв‘ю загадувала своє парижське дитинство і розповідала, що дуже люблю Париж за те, що роками там все стало і незмінно. Але, як виявилося, вже в ті самі хвилини почалася пожежа в Соборі Паризської Богоматері. Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. а в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вдастся врятувати хоч щось і відновити 🙏🏻 не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче 🥺 #godsafenotredame 🇫🇷
Этот снимок был сделан 29 января. В посте я еще жаловалась на экономию на подсветке и крыс. И,мол,Собянина на "них" не хватает. Сегодня НотрДама не стало. И ,конечно,потом найдут реальную причину "возгорания", но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то,кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной,где бьют витрины дорогих бутиков просто потому , что они дорогие,каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы ,что успешные люди просто переезжают,а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем,что сгорел шедевр ,который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд(явно не 36 часов в неделю) ,и победу Воли Человека над миром. Я не знаю ,что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед ,но я точно знаю,что шедевры не служат разуму ,который их недостоин. #ripnotredame
Мой брат живет во Франции. ⠀ Говорит, что это огромная трагедия для всех французов. Люди собираются в церквях и на площадях. По всей стране бьют колокола. Началась же Страстная неделя. ⠀ При этом в кафе напротив Собора посетители спокойно пьют пиво и снимают селфи на фоне горящего здания. ⠀ Кстати, в МВД Франции не исключают, что пожар в соборе Парижской Богоматери не удастся потушить... ⠀ 2019 год, Собор простоял почти 800 лет. #notredame #paris
Мы с мамулей в день её Юбилея на фоне #notredamedeparis ... толком ничего не знаю, прочёл у Лёни Агутина @agutinleonid ... понимаю, что, когда смертные люди фотографируются на фоне “бессмертных” памятников, то крайне мала вероятность их пережить, но... иногда...бывает и наоборот... мне всегда нравилась дневная органная музыка в Соборе, иногда исполнялись современные авангардные опусы, но наиболее убедителен был всё-таки Бах... Ничего. Отреставрируют. Возведут заново. И зазвучит орган. Жизнь продолжится.🙏 #игорьниколаев #светлананиколаева #соборпарижскойбогоматери
Вчера в Бруклине сгорел ресторан Татьяна. Узнав об этом, я подумал, что это как-то странно и нелепо, когда горят легенды, о которых знаешь не один десяток лет. И вот сегодня!!!! Какой десяток? Какие нафиг легенды? Мировое культурное достояние, простоявшее 7 веков, уцелевшее во второй мировой и ещё чёрт знает при каких немыслимых обстоятельствах, просто сгорает на глазах всего человечества от какой-нибудь глупости, случайности, либо халатности может быть даже одного человека!😳 И это в наше-то время! Где, блин, вертолёты с водой и с пеной? Где элементарная техника безопасности? Неужели заговор? Неужели это кому-то могло быть нужно? Не укладывается в голове, но Notre Dame de Paris больше нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.
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