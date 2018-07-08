Не для слабонервных: на испанском фестивале быки покалечили людей. Фото

В Испании начался фестиваль Сан-Фермин, главным событием которого является забег с быками (энсьеррос). В первый день во время экстремального развлечения пострадало пять человек.

Один из быков проколол рогами участника, остальные пострадавшие получили различные травмы из-за падений, сообщает BBC.

Праздник Сан-Фермин проходит ежегодно в первой половине июля в Памплоне.

Дистанция забега - 875 метров, он длится примерно две с половиной минуты. В мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек.

С 1910 года на фестивале погибли 16 человек. Последняя смерть была зафиксирована в 2009 году.

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