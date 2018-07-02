Украинские туристы застряли на испанском острове: все подробности

На испанском острове Мальорка около 160 украинских туристов застряли в аэропорту.
Об этом рассказал пассажир Вячеслав Серый Укринформу, отметив, что турагент несколько раз сообщал, что рейс переносится.
"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора Join UP. Вылет должен быть через авиакомпанию Yanair. Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится", - рассказал пассажир.
Он отметил, что около 160 человек с детьми находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет вылет в Украину.
"Точной информации о вылете нет, еды и воды нам никто не дает", - добавил Серый.
Представитель аэропорта заявил пассажирам, что придется еще подождать, а информация уточняется.
Журналисты выяснили в пресс-службе туроператора Join UP, что задержка с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка произошла якобы из-за технической неисправности самолета компании Yanair, который должен был отвезти туристов из Украины в Пальма-де-Майорку и вернуться обратно.
"Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли вообще, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Мальорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь, и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс", - сказала представитель пресс-службы Join UP Екатерина Резниченко.
По ее словам, туристы действительно находятся в аэропорту, потому что отель из-за разгара сезона найти сложно. Вывозной рейс из Пальма-де-Майорка, вероятно, будет осуществлен авиакомпанией Yanair не раньше утра, 3 июля. При этом, точного времени Резниченко не назвала.
Стоит отметить, что в расписании на 2 июля рейсов из аэропорта в Киев нет. На сайте аэропорта "Борисполь" также сказано, что рейс отменен.
Также, на сайте туроператора официально сообщили, что сокращают полетную программу по направлению Испания.
"В связи с участившимися техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP! принял очень непростое, но единственное верное решение – сократить полетную программу по направлению Испания", - сказано в сообщении.
В пресс-службе пообещали, что 3 июля вывезут из аэропорта Пальма-де-Мальорка украинцев, которые там застряли.
"Туристам, ожидающим вылета на курортах Испании, будет предоставлено проживание и питание", - сообщили в Join UP.
Таким образом, со 2 июля туроператор полностью прекращает возить туристов в Пальма-де-Майорка.
"Туроператор планировал совершить вывозной рейс 8.07, но из-за технической неисправности рейс YE 3421 мог бы состояться только с большой задержкой около 2-х суток, которая также повлекла бы за собой сбой всего полетного расписания. Всем туристам, которые не смогли вылететь сегодня, будет предложен возврат 100% средств либо перебронировка на другое направление", - сообщили в пресс-службе.
Также, с 4 июля планируют отменить вылеты в Барселону из Запорожья, а с 9 июля – в Барселону из Львова, с 14 июля – в Барселону из Одессы.
Вылет из Киева на Тенерифе будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в аэропорту "Киев" возникли проблемы с рейсами авиакомпании Bravo Airways. Были задержаны пять рейсов, среди которых оказалась Мальорка.
Кроме того, в Польше также были проблемы с перелетом из Люблина в Харьков.