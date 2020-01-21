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21 января • обновлено в 11:35
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Не берите это с собой! Названы самые странные вещи, изъятые в аэропортах

1.8т
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Эксперты составили рейтинг самых необычных вещей, изъятых в аэропортах. Так, у некоторых пассажиров часто обнаруживают ножи и опасные предметы, а один турист попытался провезти в салоне самолета змею.

В международном аэропорте Сан-Хосе в США у пассажира обнаружили три самурайских меча разной длины, сообщает Fox News.

Не берите это с собой! Названы самые странные вещи, изъятые в аэропортах

pexels.com

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В хабе Анкоридж (Аляска) у туриста нашли сигнальные ракеты. В аэропорту Майами — выкидной нож в виде пистолета. А пассажир в Орландо решил взять на борт подушку безопасности.

Не берите это с собой! Названы самые странные вещи, изъятые в аэропортах

pexels.com

Также сотрудники аэропортов изымали электропилу, машинку для пирсинга, пистолет и ошейниковую змею из семейства ужеобразных. В Теннесси турист пытался пронести на борт мясницкий нож. А один путешественник решил привезти с Аляски мешок лосиного помета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стюардеса Шон Кэтлин рассказала, что если турист общается грубо и ведет себя агрессивно в самолете, она портит его напиток.

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Автор
Мария Дидык
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