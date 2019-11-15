Названы вещи, которые туристы чаще всего воруют из отелей

Эксперты назвали вещи, которые посетители чаще всего воруют из отелей. Они отметили, что некоторые забирают даже туалетную бумагу.

Большинство туристов забирает туалетные принадлежности, например маленькие упаковки геля для душа и шампуня, шапочки для душа, мыло, зубную щетку. Об этом пишет РИА "Новости".

pexels.com

Еще 8% опрошенных присваивают тапочки, 5% — швейные наборы. Реже всего увозят с собой халаты, полотенца и пепельницы, поскольку это уже можно расценить как кражу.

pexels.com

Респонденты рассказали, что забирают "сувениры" из отелей, чтобы сохранить память о месте отдыха. Некоторые считают, что полезные мелочи могут пригодиться им в поездках, походах или на даче.

Как ранее писал OBOZREVATEL, портал IOL перечислил самые раздражающие поступки туристов, которые часто злят местных жителей и других путешественников. Так, в первую очередь туристам не стоит сравнивать ту страну или город, в который они прибыли, со своей родиной.

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