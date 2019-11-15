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15 ноября • обновлено в 09:59
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Названы вещи, которые туристы чаще всего воруют из отелей

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Эксперты назвали вещи, которые посетители чаще всего воруют из отелей. Они отметили, что некоторые забирают даже туалетную бумагу.

Большинство туристов забирает туалетные принадлежности, например маленькие упаковки геля для душа и шампуня, шапочки для душа, мыло, зубную щетку. Об этом пишет РИА "Новости".

Названы вещи, которые туристы чаще всего воруют из отелей

pexels.com

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Еще 8% опрошенных присваивают тапочки, 5% — швейные наборы. Реже всего увозят с собой халаты, полотенца и пепельницы, поскольку это уже можно расценить как кражу.

Названы вещи, которые туристы чаще всего воруют из отелей

pexels.com

Респонденты рассказали, что забирают "сувениры" из отелей, чтобы сохранить память о месте отдыха. Некоторые считают, что полезные мелочи могут пригодиться им в поездках, походах или на даче.

Как ранее писал OBOZREVATEL, портал IOL перечислил самые раздражающие поступки туристов, которые часто злят местных жителей и других путешественников. Так, в первую очередь туристам не стоит сравнивать ту страну или город, в который они прибыли, со своей родиной.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Угроиньзке мир на выезде.
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