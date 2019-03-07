Названы туристические места, которые могут исчезнуть

Эксперты назвали знаковые места по всему миру, которые необходимо посетить в ближайшее время, поскольку они могут исчезнуть. На первом месте в списке достопримечательностей, которые находятся под угрозой, оказался исторический центр Вены.

Так, улицы и архитектурные ансамбли, которые там расположены находятся в опасности из-за высотных зданий, которые существенно меняют облик города, пишет Оtpusk.com.

Agentika

Массивное строительство также пагубно влияет на шесть районов исторического центра Ливерпуля.

ru_travel - LiveJournal

Продолжает список Старый город Иерусалима, на территории которого расположено 220 памятников, в том числе Купол Скалы и Стена Плача.

Блог Татьяны Гайдук - LiveJournal

Из-за развития туристической инфраструктуры может исчезнуть исторический центр города Шахрисабза в Узбекистане.

wikiway.com

Серьезное изменение водной экосистемы в скором времени может привести к исчезновению Национального парка Эверглейдс в США.

novosti-n.org

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей. В десятку наилучших вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке.

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