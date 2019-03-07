Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Названы туристические места, которые могут исчезнуть

1.6тЧитать материал на украинском

Эксперты назвали знаковые места по всему миру, которые необходимо посетить в ближайшее время, поскольку они могут исчезнуть. На первом месте в списке достопримечательностей, которые находятся под угрозой, оказался исторический центр Вены.

Так, улицы и архитектурные ансамбли, которые там расположены находятся в опасности из-за высотных зданий, которые существенно меняют облик города, пишет Оtpusk.com.

Названы туристические места, которые могут исчезнуть

Agentika

Массивное строительство также пагубно влияет на шесть районов исторического центра Ливерпуля.

Названы туристические места, которые могут исчезнуть

ru_travel - LiveJournal

Продолжает список Старый город Иерусалима, на территории которого расположено 220 памятников, в том числе Купол Скалы и Стена Плача.

Названы туристические места, которые могут исчезнуть

Блог Татьяны Гайдук - LiveJournal

Из-за развития туристической инфраструктуры может исчезнуть исторический центр города Шахрисабза в Узбекистане.

Названы туристические места, которые могут исчезнуть

wikiway.com

Серьезное изменение водной экосистемы в скором времени может привести к исчезновению Национального парка Эверглейдс в США.

Названы туристические места, которые могут исчезнуть

novosti-n.org

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей. В десятку наилучших вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги