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Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

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В самолеты встроено огромное количество "секретных" функций и важных деталей, о наличии которых большинство пассажиров даже не догадываются.

Так, бортпроводник может открыть дверь уборной благодаря маленькой кнопке спрятанной на двери, а пилоты управляют самолетом при помощи педалей, пишет The Sun.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

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Гудок

Самолет может издавать звук, похожий на гудок поезда. Пилоты используют его только когда лайнер находится на земле. В воздухе система сигнализации отключается.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Педали

Воздушные лайнеры управляются не только кнопками и рычагами, но и при помощи двух педалей, расположенных под ногами пилотов. Когда самолет взлетает, они контролируют его ногами. У воздушного судна есть даже педаль тормоза.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Секретная кнопка подлокотника

Подлокотник кресла у прохода кажется неподвижным, но если внимательно присмотреться, то можно найти кнопку. При ее нажатии, подлокотник поднимается, что делает полет более комфортным. И покидать кресло так намного проще.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Черный треугольник

Наклейка с маленьким черным треугольником на стене салона обозначает, что здесь находится место с самым лучшим видом на крыло. Это кресло называют "сиденье Уильяма Шетнера" за то, что в одном из фильмов персонаж этого актера из кресла под черным треугольником смотрел в окно и видел гремлина, сидящего на крыле.

Черный треугольник позволяет экипажу быстро найти иллюминатор с лучшим обзором для наблюдения за положением закрылков в случае, если датчики выйдут из строя.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Аварийная туалетная защелка

В чрезвычайной ситуации бортпроводники могут зайти в занятый туалет, открыв его с помощью маленькой кнопки. Чаще всего она находится на двери за знаком запрета на курение.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Наручники

Если пассажир ведет себя неадекватно, агрессивно, то бортпроводники вправе зафиксировать его наручниками, а после посадки передать полиции аэропорта. Но это не стандартные металлические наручники полицейских, а обычные кабельные стяжки.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Отверстие в иллюминаторе

В иллюминаторе самолета есть маленькая дырочка, которая предназначена для снятия давления с внутренней панели стекла.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Секретные спальни

Большинство дальнемагистральных самолетов имеют специальные отсеки с кроватями, чтобы персонал мог отдохнуть.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Пепельницы

Большинство пассажиров удивляются, зачем в самолетах есть встроенные пепельницы, если курить на борту категорически запрещено. Но по правилам безопасности в самолете должно быть место, где можно потушить сигарету.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Желтые крючки

На крыльях самолета имеются маленькие желтые крючки. В случае приземления на воду, они работают как рудиментарные поручни, к крюкам можно прикрепить веревку, чтобы пассажирам было легче выйти из салона через крыло.

Названы топ-10 секретных деталей самолета, о которых не знают пассажиры

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты назвали лучшие авиакомпании мира. Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.

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