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Названы страны, в которые нельзя провозить секс-игрушки

1.3тЧитать новость на украинском

Бренд-производитель секс-игрушек Carvaka составил список стран, в которые нельзя провозить его товары.

"Мы знаем, что многие привязаны к своим секс-игрушкам, когда они путешествуют. Иногда им трудно продержаться без этого даже неделю, однако во многих странах вибраторы и фаллоимитаторы запрещены законом", — сообщили представители компании, пишет The Sun.

Так, в рейтинг попали Таиланд, Индия, Вьетнам, Малайзия и Саудовская Аравия.

Также компания упомянула о случае на Мальдивах, когда местного жителя посадили на шесть месяцев за хранение подобного предмета дома.

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Кроме того, в список вошли ОАЭ, где женщине устроили допрос после того, как она заказала товар онлайн.

Представители властей изъяли секс-игрушку и заставили подписать заявление о том, что она не будет покупать ее впредь.

Как сообщал OBOZREVATEL, составлен топ-10 стран для секс-туризма.

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