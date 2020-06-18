Названы страны, готовые принимать украинских туристов: список

Сейчас украинских туристов готовы принимать как минимум 17 стран, однако некоторые из них – при определенных условиях.

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Соответствующая информация была обнародована в эфире программы "Право на владу". В свою очередь президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне обратил внимание на важность того, чтобы украинцы поверили в безопасность авиатранспорта.

Согласно представленным данным, сейчас уже готовы принимать украинцев Исландия, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Сербия, Болгария, Тунис, Египет, Албания.

Кадр видео ТСН

Также при соблюдении определенных условий открыты границы Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Польши, Чехии, Швейцарии и Румынии.

По словам президента МАУ, помимо готовности других стран принимать украинцев, у Украины также должна быть возможность принимать иностранцев.

"Так как авиационный транспорт двухсторонний, должны быть возможности Украины принимать иностранцев, что на сегодняшний день уже является доступным. Также нужно чтобы люди поверили, что авиационный транспорт для них не несет авиационной опасности. И нужно обеспечивать аэропорты всеми возможными средствами (безопасности)", – отметил Дыхне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на COVID-19, однако при условии соблюдения норм безопасности авиаперевозчиками.

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