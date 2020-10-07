Названы способы избежать перевеса в аэропорту

Авиапассажиры рассказали, чтобы избежать перевеса багажа и не переплачивать, нужно убрать из чемодана вещи из джинса и излишнюю косметику.

Об этом сообщили пользователи сайта Reddit, пишет издание Daily Express.

"Оставьте всю джинсовую одежду дома, если вы не собираетесь надевать ее в самолете", – давали в сети советы.

Также пользователи советовали не брать с собой косметические принадлежности, за исключением крайне необходимых и незаменимых, и громоздкие электроустройства, к примеру фен. Ведь обычно они бывают доступны для бесплатного пользования в объектах размещения.

Еще путешественникам, чтобы избежать взвешивания, рекомендовали не сообщать на стойках регистрации о ручной клади. Но при этом сумка должна выглядеть "маленькой и легкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, авиапассажирам раскрыли легкие способы обойти ограничения на провоз вещей в ручной клади в аэропорту.