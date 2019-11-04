Названы самые раздражающие привычки туристов

Портал IOL перечислил самые раздражающие поступки туристов, которые часто злят местных жителей и других путешественников.

Так, по словам автора материала, в первую очередь туристам не стоит сравнивать ту страну или город, в который они прибыли, со своей родиной. В противном случае путешественнику лучше сразу заказать обратный билет.

Фото: msn.com

Вдобавок следует помнить об умеренном употреблении алкоголя и не напиваться до "потери сознания". Наконец, в материале отмечается, что особое внимание стоит уделить своему поведению в торговых точках.

"Не пытайтесь настаивать на сделках, которые будут стоить продавцу прибыли", — написал автор.

Фото: mospravda.ru

Кроме того, журналист посоветовал не производить фото- и видеосъемку в местах, где это запрещено, а также с уважением относиться к местным жителям.

Фото: pitert.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всемирная туристическая организация (UNWTO) составила список самых посещаемых стран в мире.

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